Грабой (Гриф) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1933
Дата смерти02.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933
Отец: Гриф Григорий
Мать: Гриф Удля (Адель)
Место жительства
02.11.2004
2901 Avenue J, Brooklyn, New York 11210-3845, USA
Место жительства
10.08.2005
2901 Avenue J, Apt A6, Brooklyn, New York 11210-3822, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грабой Лев
Смерть
02.01.2018