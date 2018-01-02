Грабой (Гриф) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грабой (Гриф) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1933

Дата смерти

02.01.2018

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933

Отец: Гриф Григорий

Мать: Гриф Удля (Адель)

Место жительства
02.11.2004
2901 Avenue J, Brooklyn, New York 11210-3845, USA
Место жительства
10.08.2005
2901 Avenue J, Apt A6, Brooklyn, New York 11210-3822, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабой Лев

Смерть
02.01.2018
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