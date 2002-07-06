Гриф (Плитман) Удля (Адель) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриф (Плитман) Удля (Адель)

Гриф (Плитман) Удля (Адель)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1908

Дата смерти

06.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1933

Дочь: Грабой Мария

Отец ребёнка: Гриф Григорий

Рождение ребёнка
31.08.1938

Дочь: Потиевский Галина

Отец ребёнка: Гриф Григорий

Место жительства
Неизвестно
Brooklyn, New York 11210, USA
Смерть
06.07.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close