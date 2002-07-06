Гриф (Плитман) Удля (Адель)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1908
Дата смерти06.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1933
Дочь: Грабой Мария
Отец ребёнка: Гриф Григорий
Рождение ребёнка
31.08.1938
Дочь: Потиевский Галина
Отец ребёнка: Гриф Григорий
Место жительства
Неизвестно
Brooklyn, New York 11210, USA
Смерть
06.07.2002