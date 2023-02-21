Потиевская (Перельман) Геня Бенционовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевская (Перельман) Геня Бенционовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1904

Дата смерти

06.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1904

Отец: Перельман Бенцион Гуци

Мать: Перельман Мэра

Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Потиевский Феликс

Отец ребёнка: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович

Рождение ребёнка
20.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович

Смерть
06.06.1994
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