Потиевская (Перельман) Геня Бенционовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1904
Дата смерти06.06.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1904
Отец: Перельман Бенцион Гуци
Мать: Перельман Мэра
Рождение ребёнка
16.12.1930
Сын: Потиевский Феликс
Отец ребёнка: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович
Рождение ребёнка
20.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1994