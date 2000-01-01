Перельман (Бограчева) Мэра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти18.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Хая
Отец ребёнка: Перельман Бенцион Гуци
Рождение ребёнка
23.06.1904
Дочь: Потиевская Геня Бенционовна
Отец ребёнка: Перельман Бенцион Гуци
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перельман Яков
Отец ребёнка: Перельман Бенцион Гуци
Смерть
18.09.1948