Перельман (Бограчева) Мэра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перельман (Бограчева) Мэра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

18.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хая

Отец ребёнка: Перельман Бенцион Гуци

Рождение ребёнка
23.06.1904

Дочь: Потиевская Геня Бенционовна

Отец ребёнка: Перельман Бенцион Гуци

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перельман Яков

Отец ребёнка: Перельман Бенцион Гуци

Смерть
18.09.1948
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