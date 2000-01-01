Перельман Бенцион Гуци — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перельман Бенцион Гуци

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хая

Мать ребёнка: Перельман Мэра

Рождение ребёнка
23.06.1904

Дочь: Потиевская Геня Бенционовна

Мать ребёнка: Перельман Мэра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перельман Яков

Мать ребёнка: Перельман Мэра

Смерть
Неизвестно
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