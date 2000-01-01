Потиевский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потиевский Борух
Мать: Потиевский ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович
Мать ребёнка: Потиевский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Миля
Мать ребёнка: Потиевский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Гриша
Мать ребёнка: Потиевский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Лейбл
Мать ребёнка: Потиевский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Гдаля
Мать ребёнка: Потиевский ?
Смерть
Неизвестно