Потиевский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потиевский Борух

Мать: Потиевский ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович

Мать ребёнка: Потиевский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Миля

Мать ребёнка: Потиевский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Гриша

Мать ребёнка: Потиевский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Лейбл

Мать ребёнка: Потиевский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Гдаля

Мать ребёнка: Потиевский ?

Смерть
Неизвестно
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