Потиевский Гриша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский Гриша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потиевский Иосиф

Мать: Потиевский ?

Рождение ребёнка
17.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потиевский Анета

Рождение ребёнка
21.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потиевский Анета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потиевский Анета

Смерть
Неизвестно
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