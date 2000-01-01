Потиевский Гриша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потиевский Иосиф
Мать: Потиевский ?
Рождение ребёнка
17.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потиевский Анета
Рождение ребёнка
21.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потиевский Анета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потиевский Анета
Смерть
Неизвестно