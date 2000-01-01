Потиевский Анета
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потиевский Гриша
Рождение ребёнка
21.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потиевский Гриша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потиевский Гриша