Потиевский Анета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский Анета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потиевский Гриша

Рождение ребёнка
21.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потиевский Гриша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потиевский Гриша

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