Потиевский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Потиевский Марк (Мордух) Иосифович

Отец ребёнка: Потиевский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Миля

Отец ребёнка: Потиевский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Гриша

Отец ребёнка: Потиевский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Лейбл

Отец ребёнка: Потиевский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Гдаля

Отец ребёнка: Потиевский Иосиф

Смерть
Неизвестно
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