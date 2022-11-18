Потиевский Борух
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потиевский ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Давид
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Иосиф
Мать ребёнка: Потиевский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Арон
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно