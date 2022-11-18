Потиевский Борух — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский Борух

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потиевский ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Давид

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Иосиф

Мать ребёнка: Потиевский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Арон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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