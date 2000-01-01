Федоренко (Дмитриева) Елизавета Ивановна
Место рожденияМосальск, Калужская, Россия
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1868
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Дмитриев Иван
Мать: Дмитриева Наталия
Мосальск, Калужская, Россия
Бракосочетание
21.09.1824
Екатеринослав ц. Святодуховская, запись №20
Супруг(-а): Ларион Осипович Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1825
Сын: Федоренко Александр Ларионович
Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1826
Дочь: Рудакова Ольга Ларионовна
Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1827
Сын: Федоренко Петр Ларионович
Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1829
Сын: Федоренко Иван Ларионович
Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1832
Сын: Федоренко Николай Ларионович
Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1832
Сын: Федоренко Семен Ларионович
Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Смерть
1868