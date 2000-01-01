Федоренко (Дмитриева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Дмитриева) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Мосальск, Калужская, Россия

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Дмитриев Иван

Мать: Дмитриева Наталия

Мосальск, Калужская, Россия
Бракосочетание
21.09.1824

Муж: Федоренко Ларион Осипович

Екатеринослав ц. Святодуховская, запись №20
Супруг(-а): Ларион Осипович Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1825

Сын: Федоренко Александр Ларионович

Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1826

Дочь: Рудакова Ольга Ларионовна

Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1827

Сын: Федоренко Петр Ларионович

Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1829

Сын: Федоренко Иван Ларионович

Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1832

Сын: Федоренко Николай Ларионович

Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1832

Сын: Федоренко Семен Ларионович

Отец ребёнка: Федоренко Ларион Осипович

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Смерть
1868
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