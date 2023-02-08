Рудакова (Федоренко) Ольга Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Федоренко) Ольга Ларионовна

Место рождения

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя

Дата рождения

03.07.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1826

Отец: Федоренко Ларион Осипович

Мать: Федоренко (Дмитриева) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Дмитрий

Крещение
04.07.1826
Рождение ребёнка
14.09.1858

Дочь: Казанская (Рудакова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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