Рудакова (Федоренко) Ольга Ларионовна
Место рожденияЕкатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Дата рождения03.07.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Дмитрий
Крещение
04.07.1826
Рождение ребёнка
14.09.1858
Дочь: Казанская (Рудакова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий
Смерть
Неизвестно