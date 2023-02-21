Казанская (Рудакова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияг. Торжок
Дата рождения14.09.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1858
Отец: Рудаков Дмитрий
г. Торжок
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Казанский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Казанский Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.04.1881
Сын: Казанский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Казанский Николай Александрович
торжок, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Казанский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Казанский Николай Александрович
Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
г. Торжок