Казанская (Рудакова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Рудакова) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

г. Торжок

Дата рождения

14.09.1858

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1858

Отец: Рудаков Дмитрий

Мать: Рудакова Ольга Ларионовна

г. Торжок
Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Казанский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Казанский Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.04.1881

Сын: Казанский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Казанский Николай Александрович

торжок, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Казанский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Казанский Николай Александрович

Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанский Николай Александрович

г. Торжок
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