Казанский Николай Александрович
Место рожденияг.Владимир
Дата рождения19.01.1850
Дата смерти05.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1850
г.Владимир
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Казанский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Казанская Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.04.1881
Сын: Казанский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Казанская Елизавета Дмитриевна
торжок, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Казанский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Казанская Елизавета Дмитриевна
Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
г. Торжок
Смерть
05.04.1914
г.Владимир