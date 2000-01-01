Казанский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанский Николай Александрович

Казанский Николай Александрович

avatar

Место рождения

г.Владимир

Дата рождения

19.01.1850

Дата смерти

05.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1850

Отец: Казанский Александр Васильевич

Мать: Казанская Марья Алексеевна

г.Владимир
Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Казанский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Казанская Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.04.1881

Сын: Казанский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Казанская Елизавета Дмитриевна

торжок, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Казанский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Казанская Елизавета Дмитриевна

Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанская Елизавета Дмитриевна

г. Торжок
Смерть
05.04.1914
г.Владимир
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close