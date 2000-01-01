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Казанский Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880

Отец: Казанский Николай Александрович

Мать: Казанская Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Казанский Борис Николаевич

Мать ребёнка: Казанская Валентина Николаевна

г. Хмельницкий, (Хмельницкая область, Украина)
Рождение ребёнка
После 1916

Сын: Казанский Сева Николаевич

Мать ребёнка: Казанская Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанская Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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