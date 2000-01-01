Казанский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880
Рождение ребёнка
06.01.1915
Сын: Казанский Борис Николаевич
Мать ребёнка: Казанская Валентина Николаевна
г. Хмельницкий, (Хмельницкая область, Украина)
Рождение ребёнка
После 1916
Сын: Казанский Сева Николаевич
Мать ребёнка: Казанская Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно