Казанская (Олифер) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Олифер) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1880 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Казанский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Казанский Николай Николаевич

г. Хмельницкий, (Хмельницкая область, Украина)
Рождение ребёнка
После 1916

Сын: Казанский Сева Николаевич

Отец ребёнка: Казанский Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанский Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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