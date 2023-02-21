Казанская (Олифер) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1915
Сын: Казанский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Казанский Николай Николаевич
г. Хмельницкий, (Хмельницкая область, Украина)
Рождение ребёнка
После 1916
Сын: Казанский Сева Николаевич
Отец ребёнка: Казанский Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно