Казанский Александр Васильевич
Место рожденияг.Владимир
Дата рожденияПосле 1812
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Владимир
Рождение ребёнка
19.01.1850
Сын: Казанский Николай Александрович
Мать ребёнка: Казанская Марья Алексеевна
г.Владимир
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Казанская Марья Алексеевна
Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854
г.Владимир