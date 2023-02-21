Казанский Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанский Александр Васильевич

Казанский Александр Васильевич

avatar

Место рождения

г.Владимир

Дата рождения

После 1812

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Владимир
Рождение ребёнка
19.01.1850

Сын: Казанский Николай Александрович

Мать ребёнка: Казанская Марья Алексеевна

г.Владимир
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Казанская Марья Алексеевна

Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанская Марья Алексеевна

Смерть
1854
г.Владимир
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close