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(Казанская) Александра Александровна
(Казанская) Александра Александровна
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Место рождения
Владимир
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
Казанский Александр Васильевич
После 1812 г.р.
Мать
Казанская (Розова) Марья Алексеевна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Казанский Александр Васильевич
Мать:
Казанская Марья Алексеевна
Владимир
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