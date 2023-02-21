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Федоренко Иван Ларионович

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Место рождения

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя

Дата рождения

26.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1829

Отец: Федоренко Ларион Осипович

Мать: Федоренко Елизавета Ивановна

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
21.10.1829
ц. Святодуховская
Образование
С 1846
Петровский Полтавский кадетский корпус
Образование
С 1847
Петровский Полтавский кадетский корпус
Работа или профессия
С 13.06.1848
3-й Белостокский пехотный полк
Смерть
Неизвестно
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