Федоренко Иван Ларионович
Место рожденияЕкатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Дата рождения26.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1829
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
21.10.1829
ц. Святодуховская
Образование
С 1846
Петровский Полтавский кадетский корпус
Образование
С 1847
Петровский Полтавский кадетский корпус
Работа или профессия
С 13.06.1848
3-й Белостокский пехотный полк
Смерть
Неизвестно