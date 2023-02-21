Вышний Волочёк (Тверской области ) в России с 1775 г. — должностное лицо, исполнявшее функции прокурорского надзора в уезде.

Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)

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