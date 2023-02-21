Федоренко Александр Ларионович
Место рожденияЕкатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Дата рождения02.07.1825
Дата смерти02.07.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1825
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
05.07.1825
ц. Святодуховская
Работа или профессия
С 29.09.1841 по 17.07.1846
Екатеринославская Уголовная палата
Писец 1-го разряда
Работа или профессия
С 17.07.1846 по 03.01.1850
Канцелярия Екатеринославского Гражданского Губернатора
Писец 1-го разряда
Работа или профессия
С 03.01.1850 по 02.03.1850
Смоленская Казеная Палата
Писец
Работа или профессия
С 02.03.1850 по 10.12.1852
Смоленская Палата Уголовного Суда
Помошник Столоначальника
Работа или профессия
С 10.12.1852 по 31.01.1855
Смоленская Палата Уголовного Суда
Столоначальник (это руководитель отдела)
Работа или профессия
С 31.01.1855 по 18.11.1860
Юхновский Уездный Суд
Секретарь
Бракосочетание
20.04.1858
Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
на 11 лет младше мужа 1836 г.р.(21год)
Работа или профессия
С 18.11.1860 по 30.06.1868
Вышний Волочёк (Тверской области ) в России с 1775 г. — должностное лицо, исполнявшее функции прокурорского надзора в уезде.
Уездный Стряпчий
Рождение ребёнка
21.11.1860
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Вязьма, Калужская, Россия
Рождение ребёнка
С 01.01.1862 по 07.08.1862
Сын: Федоренко Александр Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Рождение ребёнка
14.01.1864
Дочь: Борейша Мария Александровна
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
12.09.1865
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
10.05.1868
Сын: Федоренко Николай Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
06.03.1870
Сын: Федоренко Нил Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Образование
Неизвестно
Екатеринославская Губернская Гимназия
Смерть
02.07.1870
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
отпевали 4 июля в г. Рославль в Казанской-Пятницкой церкви.