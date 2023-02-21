Федоренко (Фокина) Августа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Фокина) Августа Павловна

Место рождения

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия

Дата рождения

30.11.1836

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1836

Отец: Фокин Павел Павлович

Мать: Фокина Феодосия Дмитриевна

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Крещение
30.11.1836
Успенская церковь Рославльского прихода
Бракосочетание
20.04.1858

Муж: Федоренко Александр Ларионович

Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
на 11 лет младше мужа 1836 г.р.(21год)
Рождение ребёнка
21.11.1860

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Федоренко Александр Ларионович

Вязьма, Калужская, Россия
Рождение ребёнка
С 01.01.1862 по 07.08.1862

Сын: Федоренко Александр Александрович

Отец ребёнка: Федоренко Александр Ларионович

Рождение ребёнка
14.01.1864

Дочь: Борейша Мария Александровна

Отец ребёнка: Федоренко Александр Ларионович

Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
12.09.1865

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Федоренко Александр Ларионович

Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
10.05.1868

Сын: Федоренко Николай Александрович

Отец ребёнка: Федоренко Александр Ларионович

Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
06.03.1870

Сын: Федоренко Нил Александрович

Отец ребёнка: Федоренко Александр Ларионович

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Смерть
После 1896
Августа Павловна в 75лет сдавала квартирантам дом в Смоленске Б. Воскресенская 189 (Войкова 12) в 1910-1911
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