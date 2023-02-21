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Фокин Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 01.09.1825 по 21.10.1832
Рославльское уездное приходское училище
Приходской учитель
Работа или профессия
С 21.10.1832 по 16.06.1835
Рославльское уездное приходское училище с исправлением должности приходского учителя
Учитель рисования
Работа или профессия
С 16.06.1835 по 18.04.1838
Рославльское уездное приходское училище
Приходской учитель
Бракосочетание
10.11.1835

Жена: Фокина Феодосия Дмитриевна

Рославль
церковь Успения Пресвятой Богородицы г. Рославля
Рождение ребёнка
30.11.1836

Дочь: Федоренко Августа Павловна

Мать ребёнка: Фокина Феодосия Дмитриевна

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Работа или профессия
С 18.04.1838
Вяземская Городская Дума
Секретарь
Рождение ребёнка
02.09.1841

Сын: Фокин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Фокина Феодосия Дмитриевна

Вязьма, Калужская, Россия
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