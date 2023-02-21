Фокина (Полозова) Феодосия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Полозова) Феодосия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

16.01.1844

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Полозов Дмитрий Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Фокин Павел Павлович

Рославль
церковь Успения Пресвятой Богородицы г. Рославля
Рождение ребёнка
30.11.1836

Дочь: Федоренко Августа Павловна

Отец ребёнка: Фокин Павел Павлович

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
02.09.1841

Сын: Фокин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Фокин Павел Павлович

Вязьма, Калужская, Россия
Крещение
Неизвестно
возможно церковь Благовещанья Пресвятой Богородицы г. Рославля
Смерть
16.01.1844
Вязьма, Калужская, Россия
Похороны
Неизвестно
В Вяземском Аркадиевском Хр...- Девичьем Монастыре
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