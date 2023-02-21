Борейша (Федоренко) Мария Александровна
Место рожденияВышний Волочёк
Дата рождения14.01.1864
Дата смертиМежду 27.09.1895 и 02.08.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
?.01.14
Рождение
14.01.1864
Вышний Волочёк
Крещение
25.01.1864
Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
06.06.1888
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Борейша Петр Михайлович
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
01.09.1889
Дочь: Федоренко Наталия Петровна
Отец ребёнка: Борейша Петр Михайлович
Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1891
Отец ребёнка: Борейша Петр Михайлович
Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1892
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Борейша Петр Михайлович
г. Смоленск
Рождение ребёнка
19.09.1895
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Борейша Петр Михайлович
Сычёвка, Сычёвский, Смоленская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Между 27.09.1895 и 02.08.1897
г. Сычёвка видимо