Борейша Петр Михайлович
Место рожденияБельский уезд Смоленской губернии
Дата рождения10.01.1865
Дата смерти18.07.1899
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1865
Бельский уезд Смоленской губернии
Крещение
11.01.1865
ц. Воскресенская
Образование
С 29.10.1879 по 04.06.1882
Смоленское Реальное Александровское училище
Основное отделение
Образование
С ?.09.1882 по 01.06.1883
Смоленское Реальное Александровское училище
Дополнительный класс
Рождение ребёнка
06.06.1888
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
01.09.1889
Дочь: Федоренко Наталия Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1891
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1892
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
г. Смоленск
Рождение ребёнка
19.09.1895
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
Сычёвка, Сычёвский, Смоленская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Губернское Акцизное управления
10окт 1887г помощник секретаря
Смерть
18.07.1899
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия