Федоренко (Борейша) Наталия Петровна
Место рожденияДорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Дата рождения01.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889
Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Образование
С ?.08.1899
Московский Сиротский Институт Императора Николая I
Развод
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
ц. Соборная Екатеринская
Смерть
Неизвестно