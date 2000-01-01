Федоренко Николай Ларионович
Место рожденияЕкатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Дата рождения02.02.1832
Дата смерти07.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1832
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
05.02.1832
ц. Святодуховская, запись №19
Работа или профессия
С 07.08.1851 по 20.07.1853
Орловский батальон внутренней стражи
Образование
По 07.08.1851
Дворянском полку (ныне Константиновское военное училище)
Работа или профессия
С 20.07.1853 по 30.10.1854
резервные и запасные батальоны бывшего 2 пехотного (в последующем армейского) корпуса
Работа или профессия
С 30.10.1854 по 08.02.1855
резервные и запасные батальоны бывшего 2 пехотного (в последующем армейского) корпуса
Работа или профессия
С 08.02.1855 по 04.04.1855
5 резервный батальон Олонецкого пехотного (ныне Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полка
Работа или профессия
С 04.04.1855 по 12.11.1855
5 резервный батальон резервного пехотного полка 4 пехотной Дивизии
Квартирмейстер
Работа или профессия
С 12.11.1855 по 27.12.1855
Олонецкий резервный пехотный (Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полк
Работа или профессия
С 27.12.1855 по 12.11.1856
резервная бригада 4 пехотной Дивизии резервный батальон Олонецкого пехотного (Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полка
Работа или профессия
С 12.11.1856 по 27.03.1857
Белозерский пехотный (ныне 13 пехотный Белозерский Его Королевского Высочества Великого Герцога Гессинского) полк
Работа или профессия
С 27.03.1857 по 21.03.1858
4 резервный батальон Олонецкого пехотного (ныне Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полка
Работа или профессия
С 21.03.1858 по 14.07.1858
4 резервный батальон Олонецкого пехотного (ныне Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полка
Батальонный казначей
Работа или профессия
С 15.07.1858 по 29.10.1859
4 резервный батальон Олонецкого пехотного (ныне Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полка
Батальонный казначей
Образование
С 29.10.1859 по 02.10.1860
офицерская Стрелковая школа
Инструктора 1 разряда
Работа или профессия
С 29.11.1860 по 01.12.1861
4 резервный батальон Олонецкого пехотного (ныне Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полка
Командующий ротой
Работа или профессия
С 01.12.1861 по 30.08.1863
4 резервный батальон Олонецкого пехотного (ныне Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского) полка
Командующий ротой
Работа или профессия
С 30.08.1863 по 25.03.1864
Олонецкий пехотный резервный Его Королевского Высочества Принца Карла Баварского (Оренбургский пехотный) полк
Работа или профессия
С 25.03.1864
105 пехотный Оренбургский полк
Работа или профессия
С 07.07.1865 по 17.08.1866
105 пехотный Оренбургский полк
Работа или профессия
С 17.08.1866 по 27.08.1869
105 пехотный Оренбургский полк
Работа или профессия
С 27.08.1869 по 03.12.1869
105 пехотный Оренбургский полк
Командующий 3 батальоном
Работа или профессия
С 03.12.1869 по 12.06.1870
105 пехотный Оренбургский полк
Работа или профессия
С 12.06.1870 по 14.11.1870
105 пехотный Оренбургский полк
Работа или профессия
С 14.11.1870 по 26.06.1871
105 пехотный Оренбургский полк
Командующий 3 батальоном
Работа или профессия
С 26.06.1871 по 09.07.1871
106 пехотный Уфимский полк
Работа или профессия
С 09.07.1871 по 16.07.1871
108 пехотный Саратовский полк
Работа или профессия
С 16.07.1871 по 16.08.1871
108 пехотный Саратовский полк
Командир 2 батальона
Работа или профессия
С 16.08.1871 по 11.12.1871
108 пехотный Саратовский полк
Командир 2 батальона
Работа или профессия
С 11.12.1871 по 09.01.1876
108 пехотный Саратовский полк
Командир 2 батальона
Рождение ребёнка
13.06.1874
Сын: Федоренко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Федоренко София Ивановна
Екатиронаславская губерния
Работа или профессия
С 09.01.1876 по 01.12.1876
108 пехотный Саратовский полк
Председатель полкового суда
Рождение ребёнка
09.08.1876
Сын: Федоренко Иоан
Мать ребёнка: Федоренко София Ивановна
Работа или профессия
С 03.12.1876 по 29.04.1877
105 пехотный Оренбургский полк
Командир 2 бальона и председатель полкового суда
Работа или профессия
С 29.04.1877 по 25.07.1877
105 пехотный Оренбургский полк
Командир 2 бальона и председатель полкового суда
Работа или профессия
С 25.07.1877 по 27.07.1877
105 пехотный Оренбургский полк
Командир 2 бальона и председатель полкового суда
Работа или профессия
С 27.07.1877 по 01.11.1878
51 резервный пехотный батальон г. Динабург
Командир отдельного батальона
Работа или профессия
С 01.11.1878 по 24.11.1878
56 резервный кадровый батальон
Командир отдельного батальона
Работа или профессия
С 12.02.1879 по 13.11.1880
17 резервный батальон
Заведующий хозяйством
Работа или профессия
С 27.11.1880 по 15.08.1883
16 резервный батальон
Командир
Работа или профессия
С 15.08.1883 по 24.04.1888
16 резервный батальон
Командир
Работа или профессия
С 24.04.1888 по 03.03.1890
16 резервный батальон
Командир
Смерть
07.03.1901