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Федоренко Семен Ларионович

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Место рождения

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя

Дата рождения

02.02.1832

Дата смерти

07.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1832

Отец: Федоренко Ларион Осипович

Мать: Федоренко Елизавета Ивановна

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
05.02.1832
ц. Святодуховская, запись №20
Рождение ребёнка
16.01.1868

Сын: Федоренко Петр Семенович

Мать ребёнка: Федоренко София Ивановна

Из дворян ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ ДВОРЯНСТВО
Рождение ребёнка
13.06.1874

Сын: Неизвестно Николай Николаевич

Мать ребёнка: Федоренко София Ивановна

Екатиронаславская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1876

Сын: Неизвестно Иоан

Мать ребёнка: Федоренко София Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко София Ивановна

Смерть
07.03.1901
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