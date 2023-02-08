Федоренко (Дубельт) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Дубельт) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Семен Ларионович

Рождение ребёнка
16.01.1868

Сын: Федоренко Петр Семенович

Отец ребёнка: Федоренко Семен Ларионович

Из дворян ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ ДВОРЯНСТВО
Рождение ребёнка
13.06.1874

Сын: Неизвестно Николай Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Семен Ларионович

Рождение ребёнка
09.08.1876

Сын: Неизвестно Иоан

Отец ребёнка: Федоренко Семен Ларионович

Смерть
Неизвестно

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