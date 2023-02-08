Федоренко (Дубельт) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1868
Отец ребёнка: Федоренко Семен Ларионович
Из дворян ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ ДВОРЯНСТВО
Рождение ребёнка
13.06.1874
Сын: Неизвестно Николай Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Семен Ларионович
Рождение ребёнка
09.08.1876
Сын: Неизвестно Иоан
Отец ребёнка: Федоренко Семен Ларионович
Смерть
Неизвестно