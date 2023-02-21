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Федоренко Петр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1868

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1868

Отец: Федоренко Семен Ларионович

Мать: Федоренко София Ивановна

Из дворян ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ ДВОРЯНСТВО
Работа или профессия
С 1901
Саратов
Ротмистр корпуса жандармов
Крещение
1901
Крестные у Нил Ниловича Федоренко: Ротмистр корпуса жандармов Петр Семенович Федоренко и вдова полковника Лидия Людвиговна Федоренко церковь села Гласково Поречского уезда 5 авг 1901
Получение воинского звания/чина
?.08.1909
Полковником
Работа или профессия
С 1916
Губернское Жандармское Управление г. Саратов Угол Белоглинской и Рабочего переулка д. 1, Всеволжской
Начальник Управления
Военная служба
?.01.1917
назначен Начальником Екатеринославского Губернского Жандармского управления
Развод
Неизвестно

Жена: Федоренко Наталия Петровна

Награда
Неизвестно
Кавалер орденов: Св. Владимира 3-й степени и 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степени и Св. Станислава 2-й и 3-й степени и имеет медали: темно-бронзовую в память Русско-Японской войны в 1904-1905гг. И ... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Православный. Общее образование получил в 4-м Московском кадетском корпусе. В службу вступил 25.08.1886. Окончил 3-е военное Александровское училище (1888; по 1-му разряду). Выпущен в Брест-Литовскую ... Показать все
Смерть
После 1917
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