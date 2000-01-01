Федоренко (Борейша) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Борейша) Наталия Петровна

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Место рождения

г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия

Дата рождения

01.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889

Отец: Борейша Петр Михайлович

Мать: Борейша Мария Александровна

г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Образование
С ?.08.1899
Московский Сиротский Институт Императора Николая I
Развод
Неизвестно

Муж: Федоренко Петр Семенович

Крещение
Неизвестно
ц. Соборная Екатеринская
Смерть
Неизвестно
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