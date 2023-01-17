Борейша Петр Михайлович
Место рожденияБельский уезд Смоленской губернии
Дата рождения10.01.1865
Дата смерти18.07.1899
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1865
Бельский уезд Смоленской губернии
Крещение
11.01.1865
ц. Воскресенская
Godparents:По инженерной части прапорщик Василий Федорович Давыдовский и прусского подданного дочь девица Екатерина Карлова Майер
Образование
С 29.10.1879 по 04.06.1882
Смоленское Реальное Александровское училище
Основное отделение
Образование
С ?.09.1882 по 01.06.1883
Смоленское Реальное Александровское училище
Дополнительный класс
Бракосочетание
24.07.1887
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1888
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
01.09.1889
Дочь: Федоренко Наталия Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1891
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1892
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
г. Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1895
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна
г. Сычёвка
Работа или профессия
Неизвестно
Губернское Акцизное управления
10окт 1887г помощник секретаря
Смерть
18.07.1899
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия