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Борейша Петр Михайлович

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Место рождения

Бельский уезд Смоленской губернии

Дата рождения

10.01.1865

Дата смерти

18.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1865

Отец: Борейша Михаил Петрович

Мать: Борейша Александра Карловна

Бельский уезд Смоленской губернии
Крещение
11.01.1865
ц. Воскресенская
Godparents:По инженерной части прапорщик Василий Федорович Давыдовский и прусского подданного дочь девица Екатерина Карлова Майер
Образование
С 29.10.1879 по 04.06.1882
Смоленское Реальное Александровское училище
Основное отделение
Образование
С ?.09.1882 по 01.06.1883
Смоленское Реальное Александровское училище
Дополнительный класс
Бракосочетание
24.07.1887

Жена: Борейша Мария Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1888

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
01.09.1889

Дочь: Федоренко Наталия Петровна

Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна

г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1891

Сын: Борейша Николай Петрович

Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна

г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1892

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна

г. Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1895

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Борейша Мария Александровна

г. Сычёвка
Работа или профессия
Неизвестно
Губернское Акцизное управления
10окт 1887г помощник секретаря
Смерть
18.07.1899
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
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