Борейша Николай Петрович
Место рожденияг. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Дата рождения29.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891
г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Образование
С 1900
Смоленское Реальное Александровское училище
Образование
С 1903
Гатчинский Сиротский Институт императора Николая I
Крещение
Неизвестно
ц. Духовская
Смерть
Неизвестно