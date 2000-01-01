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Борейша Николай Петрович

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Место рождения

г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

29.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891

Отец: Борейша Петр Михайлович

Мать: Борейша Мария Александровна

г. Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Образование
С 1900
Смоленское Реальное Александровское училище
Образование
С 1903
Гатчинский Сиротский Институт императора Николая I
Крещение
Неизвестно
ц. Духовская
Смерть
Неизвестно
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