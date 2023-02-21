Неизвестно Иоан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Иоан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1876

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1876

Отец: Федоренко Семен Ларионович

Мать: Федоренко София Ивановна

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