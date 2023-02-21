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Неизвестно Иоан
Неизвестно Иоан
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1876
Пол
Мужской
Отец
Федоренко Семен Ларионович
1832 г.р.
Мать
Федоренко (Дубельт) София Ивановна
Около 1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1876
Отец:
Федоренко Семен Ларионович
Мать:
Федоренко София Ивановна
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