Козырева Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич
Рождение ребёнка
18.11.1872 ст.
Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.
Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич
Рождение ребёнка
11.08.1888 ст.
Дочь: Желамская Ефросинья Захарьевна
Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно