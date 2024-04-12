Козырева Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Козырев Кирилл Захарович

Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Козырев Роман Захарович

Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1872 ст.

Сын: Козырев Иван Захарович

Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.

Сын: Козырев Иван Захарович

Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1888 ст.

Дочь: Желамская Ефросинья Захарьевна

Отец ребёнка: Козырев Захар Никитич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Захар Никитич

Смерть
Неизвестно
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