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Козырев Кирилл Захарович

Место рождения

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Козырев Захар Никитич

Мать: Козырева Евдокия Фёдоровна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Козырева Евдокия Васильевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.

Сын: Козырев Терентий Кириллович

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1896 ст.

Сын: Козырев Аким Кириллович

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1897 ст.

Сын: Козырев Иосиф Кириллович

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.

Дочь: Козырева Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.

Сын: Козырев Николай Кириллович

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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