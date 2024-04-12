Козырев Кирилл Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Козырев Захар Никитич
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.
Сын: Козырев Терентий Кириллович
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1896 ст.
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1897 ст.
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.
Дочь: Козырева Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.
Сын: Козырев Николай Кириллович
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно