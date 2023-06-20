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Козырева Евдокия Васильевна

Место рождения

Боканиха, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Боканиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Козырев Кирилл Захарович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.

Сын: Козырев Терентий Кириллович

Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1896 ст.

Сын: Козырев Аким Кириллович

Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1897 ст.

Сын: Козырев Иосиф Кириллович

Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.

Дочь: Козырева Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.

Сын: Козырев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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