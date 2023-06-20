Козырева Евдокия Васильевна
Место рожденияБоканиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.
Сын: Козырев Терентий Кириллович
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович
Рождение ребёнка
09.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович
Рождение ребёнка
26.12.1897 ст.
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович
Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.
Дочь: Козырева Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.
Сын: Козырев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Захарович
Смерть
Неизвестно