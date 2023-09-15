Козырев Захар Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.11.1872 ст.
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.08.1888 ст.
Дочь: Желамская Ефросинья Захарьевна
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно