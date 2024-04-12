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Козырев Иван Захарович

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Место рождения

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.02.1882 ст.

Дата смерти

07.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882 ст.

Отец: Козырев Захар Никитич

Мать: Козырева Евдокия Фёдоровна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.

Сын: Козырев Александр Иванович

Мать ребёнка: Козырева Христинья Михайловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Дочь: Козырева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Христинья Михайловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырева Христинья Михайловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Христинья Михайловна

Смерть
07.02.1956
Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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