Козырев Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения24.02.1882 ст.
Дата смерти07.02.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882 ст.
Отец: Козырев Захар Никитич
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.
Сын: Козырев Александр Иванович
Мать ребёнка: Козырева Христинья Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Дочь: Козырева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Христинья Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козырева Христинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1956
Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область