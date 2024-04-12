Козырева (Болдышева) Христинья Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.10.1887 ст.
Дата смерти10.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.
Сын: Козырев Александр Иванович
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Дочь: Козырева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Рождение ребёнка
08.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1972
Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область