Козырева (Болдышева) Христинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Болдышева) Христинья Михайловна

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Место рождения

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.10.1887 ст.

Дата смерти

10.08.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.

Сын: Козырев Александр Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Дочь: Козырева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Иван Захарович

Смерть
10.08.1972
Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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