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Козырев Иван Захарович

Место рождения

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

18.11.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872 ст.

Отец: Козырев Захар Никитич

Мать: Козырева Евдокия Фёдоровна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1900 ст.

Жена: Козырева Софья Пимановна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1900 ст.

Сын: Козырев Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.

Дочь: Козырева Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.

Дочь: Либик Федора Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Козырев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.

Дочь: Козырева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1913 ст.

Сын: Козырев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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