Козырев Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения18.11.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872 ст.
Отец: Козырев Захар Никитич
Бракосочетание
02.02.1900 ст.
Жена: Козырева Софья Пимановна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1900 ст.
Сын: Козырев Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.
Дочь: Козырева Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.
Дочь: Либик Федора Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.
Дочь: Козырева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна
Рождение ребёнка
18.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Козырева Софья Пимановна
Смерть
Неизвестно