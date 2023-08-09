Козырева (Юринова) Софья Пимановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Юринова) Софья Пимановна

Место рождения

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

17.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1900 ст.

Муж: Козырев Иван Захарович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1900 ст.

Сын: Козырев Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.

Дочь: Козырева Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.

Дочь: Либик Федора Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Козырев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.

Дочь: Козырева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1913 ст.

Сын: Козырев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно