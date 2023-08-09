Козырева (Юринова) Софья Пимановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1900 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1900 ст.
Сын: Козырев Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.
Дочь: Козырева Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.
Дочь: Либик Федора Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Рождение ребёнка
29.09.1910 ст.
Дочь: Козырева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Рождение ребёнка
18.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Козырев Иван Захарович
Смерть
Неизвестно