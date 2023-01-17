Алексеева (Насунова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Малафеева Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Дочь: Игнатова Прасковья Георгиевна
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Сын: Алексеев Василий Егорович
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Сын: Алексеев Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Дочь: Тихкина Феврония Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Дочь: Асташева Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич