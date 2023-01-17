Алексеева (Насунова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Насунова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.?.1878

Муж: Алексеев Георгий Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
1878

Муж: Алексеев Георгий Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1883

Дочь: Малафеева Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1883

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1884

Сын: Алексеев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1886

Дочь: Игнатова Прасковья Георгиевна

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1888

Сын: Алексеев Василий Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1889

Сын: Алексеев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1891

Сын: Алексеев Тарас Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1893

Дочь: Тихкина Феврония Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1896

Дочь: Асташева Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Алексеев Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1906

Сын: Алексеев Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Алексеев Георгий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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