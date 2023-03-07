Игнатова (Алексеева) Прасковья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1886
Бракосочетание
26.10.1903
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Крещение
Неизвестно
Godparents:Иосиф Васильевич Алексеев и Вера Дмитриевна Наумова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно