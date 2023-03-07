Игнатова (Алексеева) Прасковья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Алексеева) Прасковья Георгиевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1886

Отец: Алексеев Георгий Васильевич

Мать: Алексеева Екатерина Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1903

Муж: Игнатов Григорий Иванович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Иосиф Васильевич Алексеев и Вера Дмитриевна Наумова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
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