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Алексеев Василий Егорович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.04.1888

Дата смерти

26.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1888

Отец: Алексеев Георгий Васильевич

Мать: Алексеева Екатерина Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Андрей Иванович Кондаков и Ирина Васильевна Ермолова (Алексеева) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
26.10.1888
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Во младенчестве
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