Алексеев Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения02.04.1888
Дата смерти26.10.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1888
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Андрей Иванович Кондаков и Ирина Васильевна Ермолова (Алексеева) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
26.10.1888
Причина смерти: Во младенчестве