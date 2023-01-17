Алексеев Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения20.10.1889
Дата смерти29.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1889
Бракосочетание
26.10.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
05.10.1908
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Алексеев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеева Васса Яковлевна
Пропал без вести (военное)
29.08.1914
Первая Мировая Война
Смерть
29.08.1914
Причина смерти: На войне
Военная служба
Около 1914
Лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Первая Мировая Война
кирасир
Похороны
Неизвестно
Неизвестно (пропал без вести)