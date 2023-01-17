Алексеев Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Дмитрий Егорович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.10.1889

Дата смерти

29.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1889

Отец: Алексеев Георгий Васильевич

Мать: Алексеева Екатерина Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1907

Жена: Алексеева Васса Яковлевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
05.10.1908

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева Васса Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева Васса Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Алексеев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева Васса Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Пропал без вести (военное)
29.08.1914
Первая Мировая Война
Смерть
29.08.1914
Причина смерти: На войне
Военная служба
Около 1914
Лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Первая Мировая Война
кирасир
Похороны
Неизвестно
Неизвестно (пропал без вести)
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