Алексеева (Миронцева) Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Миронцева) Васса Яковлевна

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Место рождения

Натальинская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около ?.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Натальинская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
26.10.1907

Муж: Алексеев Дмитрий Егорович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
05.10.1908

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Алексеев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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