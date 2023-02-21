Алексеева (Миронцева) Васса Яковлевна
Место рожденияНатальинская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо ?.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около ?.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Натальинская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
26.10.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
05.10.1908
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Алексеев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Алексеев Дмитрий Егорович
Смерть
Неизвестно