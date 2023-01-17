Алексеев Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Михаил Егорович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1884

Отец: Алексеев Георгий Васильевич

Мать: Алексеева Екатерина Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1902

Жена: Алексеева Анна Фёдоровна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1908

Сын: Алексеев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Алексеев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1914

Сын: Алексеев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Степан Максимович Щепетков и Ирина Васильевна Ермолаева (Алексеева?) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
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