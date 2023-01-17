Алексеев Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения08.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1884
Бракосочетание
16.01.1902
Жена: Алексеева Анна Фёдоровна
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.08.1908
Сын: Алексеев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.04.1912
Сын: Алексеев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.08.1914
Сын: Алексеев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Алексеева Анна Фёдоровна
Крещение
Неизвестно
Godparents:Степан Максимович Щепетков и Ирина Васильевна Ермолаева (Алексеева?) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно