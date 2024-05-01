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Поляков Андрей Афонасьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Поляков Афонасий Иванович

Мать: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Поляков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Поляков Семен Андреевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
После 1817
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 86об

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