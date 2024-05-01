Поляков Андрей Афонасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Полякова Варвара Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Полякова Варвара Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
После 1817
ГАСО, рев1834, 86об