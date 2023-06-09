Полякова Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Поляков Андрей Афонасьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Поляков Андрей Афонасьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот