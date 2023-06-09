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Полякова Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Поляков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Поляков Андрей Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Поляков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Поляков Андрей Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Андрей Афонасьевич

Смерть
1795
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот